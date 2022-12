Nottingham oficializa estrela do Palmeiras de Abel Ferreira

Nottingham Forest is delighted to announce the transfer of Gustavo Scarpa. ?? #NFFC | #BemVindoScarpa — Nottingham Forest FC (@NFFC) December 4, 2022

O Nottingham Forest oficializou este domingo a contratação de Gustavo Scarpa, médio ofensivo do Palmeiras, onde se sagrou recentemente campeão, sob a liderança de Abel Ferreira.Scarpa assinou até junho de 2026 e vai apresentar-se no clube da Premier League no início de janeiro."Estou muito feliz por estar aqui, para mim é um sonho", disse o jogador aos meios de comunicação do seu novo clube. "É um novo desafio e mal posso esperar que comece. Sempre tive a ambição, desde pequeno, de jogar na Europa e o meu sonho era jogar na Premier League."Depois, apresentou as suas qualidades como futebolista. "Sou um jogador tecnicista, mas também desenvolvi o meu jogo defensivamente ao longo das últimas duas épocas. Sou muito dedicado, trabalhador e estou ansioso por começar."