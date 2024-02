Nuno Espírito Santo em busca dos 'oitavos' da Taça de Inglaterra

Nuno Espírito Santo tem hoje a oportunidade de conduzir o Nottingham Forest aos oitavos de final da Taça de Inglaterra. Depois do nulo fora de portas, os tricky trees esperam resolver a eliminatória frente ao Bristol City no seu estádio. Vencedor do troféu em 1898 e 1959, só por duas vezes o Forest conseguiu chegar aos 'oitavos' da Taça neste século (2005 e 2022).

Depois de perder a titularidade no início de dezembro, Vlachodimos atuou na última eliminatória, diante do Black-pool, mas ficou de fora no jogo da 1.ª mão frente ao Bristol. O ex-Benfica é agora o terceiro guarda-redes, atrás do reforço Mats Sels e de Matt Turner.

Já o Chelsea tenta inverter a série de duas derrotas, visitando o difícil Aston Villa.