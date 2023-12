Oficial: Nuno Espírito Santo é o novo treinador do Nottingham Forest

Nuno Espírito Santo é o novo treinador do Nottingham Forest, anunciou o clube esta quarta-feira. O técnico português, que assinou contrato até 2026, está assim de regresso à Premier League depois das passagens por Wolverhampton, entre 2017 e 2021, e Tottenham, também em 2021. Na temporada passada, foi campeão saudita ao serviço do Al Ittihad."O treinador de 49 anos chega ao Nottingham Forest com muita experiência, tendo estado no banco de suplentes em mais de 460 jogos ao longo da carreira, incluindo na Premier League, LaLiga, Liga dos Campeões e Liga Europa", pode ler-se no comunicado do emblema inglês.Nuno Espírito Santo, que sucede no cargo a Steve Cooper, vai orientar o treino desta manhã e já estará no banco no sábado, quando o Nottingham Forest receber o Bournemouth para a Premier League (15 horas).Refira-se que, à 17.ª jornada da Premier League, o Nottingham é 17.º classificado com 14 pontos, cinco acima da linha de água.