Wolverhampton vende médio após receber Matheus Nunes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Morgan Gibbs-White é reforço do Nottingham Forest até 2027. O médio inglês, de 22 anos, saiu do Wolverhampton para ser o camisola 10 do recém-promovido à Premier League, num negócio pelo qual os valores ainda não foram revelados.Gibbs-White jogou na última temporada emprestado ao Sheffield United. Fez um registo de 12 golos e 10 assistências em 37 jogos.