A imagem do fim de semana: Sheffield United a ser goleado e adepta ficou na bancada... a ler um livro

O fim de semana não foi propriamente positivo para os adeptos do Sheffield United, já que no domingo se viram goleados pelo Newcastle por 8-0 , mas até mesmo nos maus momentos os adeptos ingleses vão mostrando que o futebol por aquelas bandas tem um outro significado. É certo que muitos deles abandonaram as bancadas assim que as coisas começaram a ficar definitivamente críticas (a partir dos 5-0 começou a ver-se uma debandada), mas as imagens da Sky Sports mostraram também um outro lado, quando apareceu uma adepta, equipada a rigor com cachecol e uma camisola, simplesmente sentada na bancada enquanto o jogo decorria... a ler um livro.É certo que o gesto da adepta mostra uma total despreocupação com o que se passava em campo, mas o momento ganhou dimensão nas redes sociais e tornou-se viral, especialmente por, apesar da contrariedade da goleada, a veterana fã dos Blades ter ficado nas bancadas até final do jogo.