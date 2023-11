Mãe de vice-capitã do Sheffield chora morte da filha e atira: «Têm de comportar-se como atletas masculinos...»

A mãe de Maddy Cusack, antiga vice-capitã do Sheffield United que em setembro foi encontrada morta em casa aos 27 anos, falou em entrevista à 'BBC' sobre a tragédia que envolveu a filha, sublinhando as preocupações das jogadoras daquela equipa que, segundo a própria, são obrigadas a "treinar e a comportar-se como atletas masculinos por quantidades mínimas de dinheiro"."Ela passou a ser a Miss Sheffield United, era assim que a tratavam. [A Maddy] Preocupava-se com a sua carreira no futebol porque o futebol era tudo para ela. Magoou-a o facto de ver isso ameaçado. O espírito dela estava em baixo, é a melhor maneira que tenho para descrever o que se passava", começou por dizer Deborah.Apesar de ser a jogadora mais antiga ao serviço do Sheffield United, Maddy Cusack desempenhava também funções no departamento de marketing do emblema inglês, algo que, segundo Deborah, aumentava a pressão."No último ano, as jogadoras estiveram em part-time, o que significa que todas tinham outros trabalhos full-time. Jogavam três vezes por semana, também aos domingos, e muitas vezes viajavam ao sábado para jogarem no domingo. Por quantidades mínimas de dinheiro. Acho que a Madeleine [Maddy] ganhava 6 mil libras [cerca de 7 mil euros] por ano com o futebol. Estas raparigas têm dois trabalhos, têm de treinar e comportar-se como atletas masculinos por percentagens minúsculas de dinheiro. É demasiado, é muita pressão", acrescentou, antes de falar sobre a perda da filha: "É inimaginável. No jogo com o Newcastle, entrei em campo e fui aplaudida por 40 mil adeptos. Tinha de mostrar ao mundo que estava orgulhosa de tudo o que a Madeleine fez. Alcançou mais em 27 anos do que muita gente durante a vida", rematou.