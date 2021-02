Federação inglesa retira vermelho a defesa do Southampton expulso em Old Trafford

A Federação Inglesa de Futebol (FA) retirou o cartão vermelho mostrado ao defesa do Southampton Jan Bednarek, depois de o clube ter recorrido da decisão do árbitro, na goleada sofrida diante do Manchester United, informou esta quinta-feira o organismo.

Em comunicado, a FA refere que a decisão do árbitro Mike Dean foi revertida, após ter sido avaliada por uma comissão independente, e que o jogador, que iria cumprir uma partida de suspensão, estará disponível para o próximo compromisso do Southampton, diante do Newcastle.

Na terça-feira, em jogo da 22.ª jornada da Liga inglesa, Bednarek foi expulso aos 86 minutos, na sequência de uma falta sobre o francês Anthony Martial dentro da área dos saints. Inicialmente, o árbitro Mike Dean assinalou a grande penalidade, mas, depois de ver as imagens, decidiu também expulsar o defesa polaco.

O português Bruno Fernandes acabaria por converter o penálti, fazendo o 7-0 para Manchester United. Os red devils viriam a marcar outros dois golos até final, vencendo o encontro por 9-0.