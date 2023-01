Foi apontado ao Benfica e ruma ao Southampton: «Não sei se é um bom momento para sair...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O argentino Carlos Alcaraz, de 20 anos, médio que estava na lista de possíveis reforços do Benfica, vai rumar aos ingleses do Southampton, num contrato válido até 2027, informou esta terça-feira o Racing Avellaneda, clube do médio.

De acordo com a imprensa, o último classificado da Liga inglesa vai pagar 13,6 milhões de euros para contar já com o médio argentino, que viajou hoje para Inglaterra, a fim de efetuar os necessários médicos e assinar contrato.

"Não sei se é um bom momento para sair ou não. Foram os clubes que decidiram. Sei que sentirei a falta do Racing, é a minha casa", disse Alcaraz ao canal televisivo argentino TyC Sports.

Desde a subida à equipa principal, em 2020, o médio disputou 83 jogos pelo Racing e marcou 12 golos.

A sua transferência passa a ser a segunda mais proveitosa da história para o Racing, atrás da venda do internacional Lautaro Martínez ao Inter Milão, por 25 de milhões de euros, em 2018.