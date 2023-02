Nathan Jones deixa comando técnico do Southampton

O Southampton anunciou este domingo a saída do treinador Nathan Jones do clube da Premier League, um dia depois da derrota em casa frente ao Wolverhampton, com a equipa a continuar em último no campeonato.

"Podemos confirmar a saída do treinador da equipa principal Nathan Jones. Os técnicos Chris Cohen e Alan Sheehan também deixam o clube e será Rubén Sellés que vai assumir os trabalhos da equipa para preparar o jogo frente ao Chelsea", refere o clube em comunicado.

Nathan Jones, que sucedeu a Ralph Hasenhuttl em novembro, deixa o Southampton no 20.º e último lugar da Premier League, com apenas 15 pontos.

No sábado, a equipa foi derrotada em casa por 2-1. Depois de se adiantar no marcador aos 24 minutos, com um golo de Alcaraz, e de jogar com mais um elemento desde os 27 minutos, o Southampton permitiu a reviravolta do Wolverhampton na segunda parte, com um autogolo de Bednarek (73) e um tento de João Gomes (87).