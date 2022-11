Southampton despede o treinador

O Southampton anunciou esta segunda-feira o despedimento do treinador Ralph Hasenhüttl. O seu adjunto, Richard Kitzbichler, também deixou o clube."Consideramos que é o melhor momento para fazer uma mudança", pode ler-se no comunicado do clube, que apontou Rubén Sellés como treinador interino.Hasenhüttl deixa o Southampton no 18.º lugar na Premier League, com três vitórias, três empates e oito derrotas, em 14 jogos.