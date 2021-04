A conversa com o presidente do Tottenham que terá levado ao despedimento de Mourinho

A oficialização da Superliga Europeia apanhou de surpresa o Mundo do futebol... e o balneário do Tottenham, clube que é um dos 12 fundadores desta nova competição de clubes europeus que promete revolucionar o desporto-rei.

Questionado, outrora, sobre a possibilidade da criação da Superliga Europeia, José Mourinho nunca escondeu a sua reprovação face a este novo modelo que tem dado dores de cabeça à UEFA e FIFA.





Durante o dia de ontem [domingo], houve uma conversa entre Daniel Levy e José Mourinho durante a qual o treinador terá reafirmado não ser muito favorável quanto à criação da competição e dos seus moldes, o que terá precipitado a saída do treinador -José Mourinho não contava com a saída nesta altura da temporada, apesar da imprensa inglesa ter vindo adiantando que o experiente técnico luso estaria muito perto da saída... mas apenas no final da presente época. Nuno Espírito Santo é o nome que tem vindo a ser indicado para a sua sucessão no comando técnico dos spurs.