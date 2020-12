Adeptos do Tottenham ao lado de Dele Alli no diferendo com Mourinho

Há um ano no Tottenham, José Mourinho tem mantido uma relação forte com praticamente todos os jogadores, mas há um que, apesar do início produtivo, poucas vezes esteve no seu melhor com o português ao leme. Falamos de Dele Alli, que na quarta-feira foi mesmo alvo de críticas diretas e públicas do técnico, tudo por causa da sua ação no duelo com o Stoke City, mais concretamente no lance do golo do adversário.





Mourinho acabou mesmo por tirá-lo de campo, provocando a fúria do seu pupilo e a verdade é que, ao que parece, a generalidade dos fãs do clube de Londres não concordaram com a sua decisão. Para lá dos comentários nas redes sociais, um dos barómetros apontados pela imprensa inglesa foi mesmo a sondagem online feita pelo Tottenham para escolher o melhor em campo. Aí, com perto de 40 mil votos, os fãs não tiveram dúvidas em colocar Alli acima de Harry Winks ou dos marcadores de golos Harry Kane e Ben Davies...O que parece certo é que, com mais uma chance desperdiçada, Alli estará cada vez mais perto da porta de saída. Resta saber qual o destino.