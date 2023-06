O australiano Ange Postecoglou é o novo treinador do Tottenham, iniciando em 1 de julho um contrato de quatro anos, anunciou esta terça-feira o clube da Liga inglesa no seu site.

"Ange traz uma mentalidade positiva e um estilo de jogo rápido e ofensivo. Tem um histórico forte de desenvolvimento de jogadores e uma compreensão da importância do vínculo da academia - tudo o que é importante para o nosso clube", referiu o presidente do Tottenham, Daniel Levy.

Ange Postecoglou, de 57 anos, de origem grega, chega a Londres para substituir o italiano Antonio Conte, após duas épocas como treinador do Celtic, e entrará para a história como o primeiro australiano a dirigir um clube na Premier League.

O treinador fez a maior parte da sua carreira fora da Europa, conquistando títulos na Austrália e no Japão, mas foi ao serviço do Celtic, clube com o qual venceu dois campeonatos, duas taças da Liga e uma Taça da Escócia, que despertou o interesse do Tottenham.

O ex-treinador do Celtic tem como missão mudar a sorte dos 'spurs', que atravessam um jejum de 15 anos sem troféus, condição que nem os treinadores portugueses José Mourinho e Nuno Espírito Santo, com curtas presenças, conseguiram alterar.

O Tottenham terminou o campeonato na oitava posição, com 60 pontos, a 29 do campeão Manchester City, tendo sido a primeira equipa a ficar de fora dos lugares de acesso às provas da UEFA, a um ponto do Aston Villa, apurado para a Liga Conferência Europa.