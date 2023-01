Antonio Conte cancela conferência de imprensa após saber da morte de Vialli

A imprensa inglesa avança que Antonio Conte cancelou a conferência de imprensa do Tottenham desta sexta-feira, de antevisão do jogo de amanhã com o Portsmouth, para a Taça de Inglaterra, depois saber da morte de Gianluca Vialli.Conte e Vialli jogaram juntos na Juventus, entre 1992 e 1996 e o treinador dos spurs terá ficado muito afetado após saber da morte do amigo, aos 58 anos.Vialli lutava contra um cancro no pâncreas desde 2017. Em 2020 parecia estar curado, mas a doença voltou no ano seguinte.