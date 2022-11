Antonio Conte fala de Harry Kane e lança o pânico na seleção inglesa

"He was really, really tired."



Antonio Conte reveals that Harry Kane has been suffering from fatigue pic.twitter.com/fVzE1ZhTGS — Football Daily (@footballdaily) November 10, 2022

Antonio Conte explicou no final do jogo com o Nottingham Forest, que ditou o afastamento dos spurs da Taça da Liga inglesa, que Harry Kane está "muito, muito cansado", levantando preocupações na seleção inglesa, quando estamos a menos de uma semana e meia do arranque do Mundial no Qatar."Ele está muito, muito cansado. Ontem [anteontem] fizemos uma sessão de treino ligeira e a dada altura ele teve de parar para recuperar a energia", explicou o treinador italiano do Tottenham.O nome do avançado estará certamente na lista dos 26 que o selecionador inglês, Gareth Southgate, vai hoje divulgar, mas o facto de o capitão estar nesta condição física preocupa os responsáveis pela seleção.Antonio Conte explica que Harry Kane tem jogado todos os jogos e explica porquê. "Quando se tem um jogador como este, é difícil decidir não jogar com ele. É apenas fadiga e é normal porque o Harry esteve em todos os jogos."