Antonio Conte sossega adeptos: «A cirurgia correu bem e já me estou a sentir melhor»

Antonio Conte informou esta quarta-feira, depois de ter sido sujeito a uma intervenção cirúrgica para remover a vesícula , que a operação "correu bem" e que já se está "a sentir melhor"."Obrigado por todas as mensagens carinhosas, a minha cirurgia correu bem e já me estou a sentir melhor. Agora é altura de recuperar, mal posso esperar por regressar ao relvado com a equipa", escreveu o treinador do Tottenham nas redes sociais.Conte, refira-se, passará agora por um período de recuperação, durante o qual estará ausente do clube.