Bentancur vai ser operado ao joelho esquerdo e falha o resto da época no Tottenham

O futebolista internacional uruguaio Rodrigo Bentancur vai ser operado a uma lesão no joelho esquerdo e ficará fora de competição até final da temporada, anunciou esta segunda-feira o Tottenham.

"Podemos confirmar que Rodrigo Bentancur sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica", escreveu o clube londrino nas suas páginas nas redes sociais, manifestando total apoio ao médio uruguaio.

Bentancur, de 25 anos, lesionou-se no sábado, na visita ao Leicester, tendo sido substituído aos 65 minutos do encontro, no qual foi o autor do único golo dos spurs, que saíram derrotados por 4-1.