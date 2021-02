Boas notícias para Mourinho: português já tem data de regresso para Harry Kane

Boas notícias para José Mourinho e para os adeptos do Tottenham. Harry Kane deve regressar à competição mais cedo do que se esperava. O técnico português revelou esta quarta-feira que o avançado já deve jogar na próxima semana.





"Ele está a fazer progressos, está satisfeito com eles e nós também. Acho que não estou a ser demasiado otimista se disser que na próxima semana ele já estará a jogar. Será consequência da boa recuperação. Por isso ficamos satisfeitos. Tememos o pior quando aconteceu, mas na próxima semana jogamos frente a Everton e Man. City e penso que para um desses jogos ele já estará disponível", garantiu Mourinho na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Chelsea.Harry Kane lesionou-se nos tornozelos no confronto com o Liverpool, no dia 28 de Janeiro.