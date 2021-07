Braço de ferro à vista no Tottenham: ingleses dizem que Kane não se vai apresentar na pré-época

Harry Kane mantém a intenção de sair do Tottenham e abraçar um novo projeto num dos 'tubarões' do futebol europeu. O emblema londrino não deixa sair o avançado, de 27 anos, por menos de 170 milhões de euros, segundo o 'The Telegraph', e, por isso, o inglês vai forçar a saída do clube.





Kane estará a planear não se apresentar nos trabalhos de pré-época da formação orientada por Nuno Espírito Santo, assim que regressar das férias a que teve direito, depois de ter participado no Euro'2020.O desejo do internacional inglês é rumar ao Manchester City, que prepara uma proposta pelo jogador nos próximos dias, segundo a mesma fonte.