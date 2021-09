Britânicos avançam que Lo Celso e Cristian Romero vão ser multados pelo Tottenham

Giovanni Lo Celso e Cristian Romero, dupla do Tottenham que no último domingo esteve envolvida na polémica que causou a suspensão do encontro para a fase de qualificação sul-americana entre Brasil e Argentina, vai ser multada pelos spurs.





De acordo com o jornalista Rob Dorsett, da 'Sky Sports', os dois internacionais argentinos terão alegadamente viajado sem a permissão do clube londrino para os compromissos da seleção albiceleste e terão agora que pagar "multas gigantescas" assim que regressarem ao Reino Unido.A verdadeira questão que se coloca neste momento é como os dois jogadores vão regressar, tal como a dupla do Aston Villa, Emiliano Martínez e Emiliano Buendía, ao Reino Unido. Segundo Rob Dorsett, em vista está a possibilidade dos quatro jogadores viajarem até à Croácia, um dos países que está na lista verde do Reino Unido, de forma a evitar os 10 dias de quarentena obrigatória, que fariam com que falhassem os treinos das suas equipas e o próximo compromisso do Tottenham e Aston Villa na Premier League.