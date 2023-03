Carragher pede despedimento de Antonio Conte: «Tirem-no da sua própria miséria»

Conte arrasou tudo e todos após deslize do Tottenham: nem o dono do clube escapou Conte arrasou tudo e todos após deslize do Tottenham: nem o dono do clube escapou

Jamie Carragher pediu aos responsáveis do Tottenham que despeçam Antonio Conte, de modo a tirarem o treinador "da sua própria miséria".Os spurs empataram ontem na visita ao Southampton, por 3-3, depois de terem estado a vencer o 'lanterna vermelha' da Premier League por 3-1, a 15 minutos do final da partida.No final do jogo o técnico italiano estava furioso com os seus jogadores, mas Carragher, ex-defesa do Liverpool, agora comentador televisivo, considera que chegou o momento de Conte deixar o clube."Ele quer ser despedido nesta pausa para as seleções. O clube devia tirá-lo da sua própria miséria e despedi-lo ainda esta noite", atirou o antigo futebolista aos microfones da Sky.E prosseguiu: "Ele tem razão quando ao facto de o Tottenham não ganhar há muito tempo, mas não se pode falar do clube daquela forma. Especialmente quando se recebe uma fortuna! O facto de o Arsenal estar esta época acima deles, quando na temporada passada terminou abaixo, mata os seus argumentos."