Champions é palco de retoma para o Tottenham

Depois de duas derrotas consecutivas, na visita ao terreno do Manchester United, por 2-0, e no último fim-de-semana em casa, contra o Newcastle (1-2), o Tottenham, não vive dias de grande destaque, mas promete dar um abanão nesta mini-crise em ‘terreno Champions’: vencendo o Sporting, os comandados de Antonio Conte, que têm sido alvo de contestação por parte dos adeptos dos spurs, garantem automaticamente a qualificação para os oitavos-de-final, seja qual for o desfecho do E. Frankfurt-Marselha, dado que deixa os leões – terceiros – a quatro pontos e os alemães pelo menos a três, com vantagem no confronto direto.

“É sempre difícil reagir após duas derrotas, mas temos um grande jogo na quarta-feira [amanhã]”, atirou o médio spur Oliver Skipp ao site do clube.

Danny Makkelie é o árbitro

Ainda sobre o jogo, a UEFA nomeou Danny Makkelie, holandês de 39 anos, para dirigir o encontro de Londres. Reencontra o Sporting após ter estado na derrota (0-1) em Dortmund, na Champions de 2021/22.