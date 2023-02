Conte antecipou regresso após cirurgia e agora tem de parar: «Subestimei o procedimento»

Antonio Conte admite que subestimou "o procedimento" a que foi sujeito, de emergência, e vai ser obrigado a parar mais tempo. O treinador italiano do Tottenham foi submetido a uma cirurgia para retirar a vesícula, regressou ao banco dos spurs nos jogos com o Leicester e com o Milan, este último anteontem, na Liga dos Campeões, mas uma ida ao médico obrigou-o a falhar a viagem de regresso a Inglaterra com a equipa, pois vai ter de ficar em Itália a recuperar durante mais algum tempo."O meu sentido de responsabilidade relativamente ao clube, aos jogadores, ao staff e aos adeptos levou-me a antecipar o regresso aos relvados. Infelizmente subestimei o procedimento, não foi uma operação de rotina, mas sim uma repentina e séria emergência", explicou Antonio Conte numa publicação que fez nas redes sociais."O meu corpo sofreu com a minha impaciência e agora sou obrigado a parar até recuperar totalmente. As pessoas que me conhecem sabem o que isto significa para mim, mas é necessário. Força spurs!", acrescentou.Conte vai assim ficar nos próximos tempos em Itália com a família; a equipa vai ser entretanto liderada por Cristian Stellini.