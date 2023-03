Conte arrasa jogadores do Tottenham: «Não somos uma equipa. Aqui cada um pensa em si»

Quando aos 74 minutos Ivan Perisic fez o 3-1 favorável ao Tottenham em casa do Southampton , nem o mais pessimista adepto dos spurs imaginaria o que viria depois. Ainda para mais jogando em casa do último colocado. Só que, num incrível golpe de teatro, os saints conseguiriam mesmo chegar ao empate, marcando o 3-3 final aos 90'+3 na cobrança de um penálti. Um resultado inesperado, que deixou Antonio Conte à beira de um ataque de nervos."Estou muito irritado, porque esta não é a primeira vez que isto sucede. E estou ainda mais irritado porque estávamos a ganhar por 3-1 a 15 minutos do final e pensei que íamos ganhar. Pelo contrário, voltámos a mostrar isto. Na época passada as coisas foram melhorando, mas voltámos a perder essa característica. Não quero falar do aspeto técnico, o que está a faltar é o espírito. Não somos uma equipa. Somos uma equipa onde cada um pensa em si. Quando assim é, isto pode acontecer: perdes com o Sheffield United e és eliminado da Taça de Inglaterra; perdes com o AC Milan e, para fechar a sequência, estás a ganhar por 3-1 e nos últimos 15 minutos permites que recuperem. Não sinto esse sentido de responsabilidade por parte dos jogadores", atirou o técnico italiano, à BBC."Estamos a trabalhar duro com este grupo e tentamos seguir na direção certa. Vejo imensas siutações negativas e muito egoísmo nos jogadores que não me agrada. Sei da forma como ganhámos a grandes equipas, mas agora estamos a andar para trás, ninguém se importa. Tenho uma enorme frustração, porque eu e a minha equipa técnica pensamos todos os dias em formas para melhorar. Honestamente, é hora de assumirmos a responsabilidade. Eu, a minha equipa técnica, o clube, mas também os jogadores. Eles vão para o relvado, eu sou o treinador, assumo responsabilidade, mas os jogadores também têm de assumir. O que aconteceu na fase final do jogo é inaceitável", acrescentou o italiano, visivelmente irritado.