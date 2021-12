Conte diz que jogadores do Tottenham ainda sofrem consequências da covid: «É um período difícil»

Antonio Conte gostava de ver a meia-final da Taça da Liga, com o Chelsea, ser disputada em apenas um jogo, em vez das duas mãos que estão previstas. O treinador italiano do Tottenham diz que os jogadores dos spurs que testaram positivo à covid-19 ainda sofrem as consequências da doença."Honestamente, se tivesse de decidir talvez fizesse um jogo em vez de dois. Principalmente por causa da situação que estamos a viver. Mas temos de respeitar as regras", lamentou o treinador do Tottenham.Conte diz que no jogo de ontem com o West Ham - que os spurs venceram, por 2-1 -, notou uma certa quebra no rendimento da equipa na segunda parte, que atribui ao surto de covid-19 que recentemente afetou a equipa."Muitos dos jogadores que jogaram tiveram covid. A certa altura a intensidade caiu e por isso tive de fazer substituições. Este período vai ser muito difícil para nós, tenho de trabalhar com este importante problema da covid. Estou a dar a oportunidade aos meus jogadores de mostrarem que merecem jogar no Tottenham, que merecem ficar. É um aspeto positivo", acrescentou o técnico.Depois de ter batido o West Ham nos quartos-de-final da Taça da Liga inglesa, o Tottenham volta ao campeonato para receber o Crystal Palace domingo, visita o Southampton dia 28, a 1 de janeiro desloca-se ao recinto do Watford e três dias depois mede forças com o Chelsea na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga.