Conte mostra-se triste por atletas russos e recebe mensagem de tenista ucraniano: «Acorda»

Sergiy Stakhovsky, tenista ucraniano que se juntou ao exército do seu país para combater o invasor russo, respondeu a Antonio Conte, que tinha lamentado as sanções impostas aos atletas russos.O treinador do Tottenham considerou ser "muito triste que esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia esteja a afetar o futebol e o mundo do desporto". "Saber que os atletas russos são banidos das competições é muito triste."Stakhovsky não gostou das declarações do italiano e enviou-lhe uma mensagem privada pelo Instagram, que depois partilhou. "Não sei se entendes a situação na Ucrânia. Caso contrário não imagino que fosses capaz de fazer uma declaração destas, como se estivesses triste pelos atletas e pelos homens de negócios russos. Milhões de ucranianos tiveram de deixar as suas casas por causa da invasão russa. Milhões tiveram de passar pelo inferno nas suas cidades enquanto eram bombardeados pelos aviões russos e pela artilharia. Por favor, acorda. Os russos têm de suportar a culpa coletiva pela destruição e as mortes que estão a causar na Ucrânia."