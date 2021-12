Covid-19 obriga clubes a medidas alternativas: Tottenham já treinou com... manequins

Com a Premier League a ferro e fogo com o multiplicar de surtos de covid-19 em vários clubes, as equipas tentam trabalhar... como podem. No Tottenham, que já viu adiados dois jogos da liga (com o Brighton e o Leicester) e um da Conference League (com o Rennes), recorre-se a várias estratégias."Não treinámos durante três dias e depois tivemos uma sessão de trabalho só com 10 ou 12 jogadores", afirmou Antonio Conte, sublinhando que a moral no clube estava "muito, muito em baixo"."Não foi fácil enfrentar a situação e treinar estes jogadores assim. Ter só 12 jogadores é muito difícil. Geralmente, se queres treinar uma formação, precisas de 20 jogadores e não é simples fazê-lo. Tens de treinar com manequins e eu parei. Não é fácil. Não é a mesma coisa", lamentou o treinador.Conte apelou ainda à união entre os clubes da Premier League: "Estamos numa altura em que a melhor solução é colaborar, tentar não parar o futebol, tentar não fechar os estádios outra vez".