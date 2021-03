Cresce a onda de constestação em Inglaterra: «As táticas de Mourinho estão ultrapassadas»

Darren Bent, antigo jogador do Tottenham, considerou que as táticas de José Mourinho "estão ultrapassadas" e adiantou que uma eventual vitória na final Taça da Liga (dia 25 de abril, diante do Manchester City) não resolve a questão.





"Não digo que ele seja um mau treinador, mas penso que, por algum motivo, as táticas dele estão ultrapassadas", disse o antigo avançado, de 37 anos, ao 'talkSPORT'."Ele foi contratado para conquistar troféus. Não veio para liderar um projeto, para construir uma equipa. Esse era o Mauricio Pochettino", continuou."Quando mandaram o Pochettino embora, e sabemos que a equipa já estava em declínio nessa altura, trouxeram o Mourinho para ganhar um troféu. Mas será como colocar papel de embrulho sobre escombros. Muitas pessoas colocaram o Tottenham e o Manchester United como favoritos. E nem o facto de ganharem a Taça da Liga vai limpar o que fizeram diante do Dínamo Zagreb. Não chega", avisou.O ex-jogador dos spurs considera, todavia, que Mourinho ficará satisfeito com esse troféu. "No final da época, se o despedirem ou se ele for embora pelo seu pé, vai dizer 'eu fiz o meu trabalho, ganhei um troféu'."Mourinho está sob grande pressão no Tottenham, depois do afastamento da Liga Europa às mãos do Dínamo Zagreb.