Dele Alli e a relação com Mourinho: «A culpa foi minha»

Dele Alli não teve um bom relacionamento com José Mourinho no Tottenham mas agora, em declarações ao site 'Goal', assume as culpas pelo sucedido.





O treinador português queixava-se da sua falta de motivação e de empenho nos treinos e o médio, que se encontra a treinar sozinho, no Algarve, admite que o técnico tinha alguma razão. "O único culpado sou eu. Eu é que devia ter estado a um nível em que teria sido difícil para ele não me colocar a jogar. Não culpo mais ninguém a não ser eu próprio", explicou."Trabalhar com Mourinho foi uma grande experiência e aprendi muito com ele", acrescentou o médio, de 25 anos, que na última época jogou apenas 233 minutos com o português nos spurs.Dele Alli está em Portugal apostado em fazer uma boa pré-época, de modo a apresentar-se diante de Nuno Espírito Santo, o novo treinador, na sua melhor forma. Tem uma equipa que gere a sua dieta e os treinos."[Nuno Espírito Santo] fez um grande trabalho nos wolves. Estou ansioso por falar e por trabalhar com ele. É um grande treinador. Quero que esta seja uma das minhas melhores épocas de sempre. Muita gente diz que preciso de encontrar o estado de forma que tive há uns anos, mas eu quero ultrapassar isso e atingir o meu potencial máximo, de modo a ser o jogador que posso ser. Tenho trabalhado muito nas férias", garantiu.Dele Alli não esconde que Cristiano Ronaldo é uma inspiração: "Penso que toda a gente no futebol idolatra e respeita o trabalho que o Ronaldo faz."