«Depois de quatro Champions, deve ser difícil para Bale digerir...»

Gareth Bale marcou dois golos nos três últimos jogos do Tottenham e parece ter ultrapassado o momento mais negativo pelo qual estava a passar, duramente criticado. Nos spurs, não lhe tem faltado no entanto apoio e Ben Davies é disso exemplo.





"Bale recebeu muitas críticas, provavelmente injustas, quando estava no seu melhor nível. É uma pessoa incrivelmente forte para lidar com as coisas que disseram dele fora de campo", disse o lateral citado pelo 'Daily Mail'.E prosseguiu, olhando ao currículo de Bale: "Depois de quatro Champions, de tudo o que fez pelo País de Gales, o que fez no Real Madrid, ainda há quem questione o talento. Isso deve ser difícil de digerir. É um grande jogador".