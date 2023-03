Derrota com o Sporting foi o princípio do fim de Conte: castigo gerou desconforto nos jogadores

Recentemente despedido do cargo de treinador do Tottenham, Antonio Conte acumulou nos últimos meses vários episódios que acabaram por ser decisivos para o desfecho que no domingo se conheceu. A relação com jogadores e também estrutura foi ficando mais fraca, até que se tornou mesmo insustentável. Alguns deles foram esta terça-feira partilhados pelo 'Daily Mail', num artigo no qual o jornal passa em revista alguns dos períodos menos bons dos spurs esta temporada.Um deles foi precisamente nos primeiros meses, após a derrota em Alvalade como Sporting, a 13 de setembro (0-2). Foi aí que se começou a desenhar um azedar de relação entre treinador e jogadores. Irritado com a derrota, Conte decidiu antecipar o treino das 14 horas para as 11 horas, pouco importado com o facto da equipa ter chegado a Londres já madrugada dentro. A mudança, como revela o jornal inglês, "não foi muito bem recebida" pelo plantel.Esse foi apenas o primeiro episódio de muitos. Em janeiro, depois de uma fase de resultados negativa, o italiano chamou todos os jogadores a uma sala no centro de treinos de Enfield. Quando o último entrou, Conte bateu a porta e saiu. Antes de fazê-lo disse os jogadores para encontrarem a solução para o mau momento de forma. E a verdade é que essa solução resultou... até determinado ponto. Os spurs viriam a ganhar cinco dos seis jogos seguintes, antes de caírem com estrondo na Taça de Inglaterra diante do Sheffield United. Aí foi um dos pontos mais baixos da época.Outro episódio, neste caso quase uma mania de Conte, passava pelo ritual pré-jogo que ninguém no plantel entendia. Ao invés de pedir aos jogadores para se pouparem em dias de jogos, o italiano fazia-os correr pelo menos 2 quilómetros antes de cada partida. "Os jogadores não se atreviam a queixar-se, mas em privado mostravam-se perplexos", escreve o jornal. "Treino sempre igual todos os dias, as mesmas táticas todos os dias" foi outra das queixas feita por uma fonte ao 'Daily Mail'.Mas nem tudo era mal visto na forma de ser do técnico. O jornal escreve que o hábito de voar para Itália sempre na Ryanair, comprando os bilhetes do próprio bolso e por ação própria, eram vistos como algo cativante. Tal como a sua dedicação à família, que visitava de forma regular.Mas a questão principal acabava por ser a relação cada vez mais azeda com tudo e todos no capítulo desportivo. No final de ligação, Conte praticamente não falava com Daniel Levy, o dono do clube, tendo de ser Fabio Paratici uma espécie de intermediário numa relação que já estava quebrada há muito...