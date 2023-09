Dono do Tottenham arrepende-se de ter contratado Mourinho e Conte: «Não são treinadores para este clube»

Daniel Levy, o dono do Tottenham, reconheceu estar arrependido de ter contratado José Mourinho e Antonio Conte para liderarem os spurs. O treinador português chegou em 2019, para substituir Mauricio Pochettino, que tinha levado a equipa à final da Liga dos Campeões, e o italiano em março deste ano, acabando por sair em junho."A frustração de não ganhar e a pressão por parte de alguns jogadores e adeptos, que precisávamos de vencer, de gastar dinheiro, de contratar um grende treinador, um grande nome, afetou-me", conheceu Dani Levy num fórum que teve lugar no estádio do Tottenham."Passámos por um período em que quase ganhámos. Com o Mauricio [Pochettino] vivemos bons momentos. Não chegámos lá, mas estivemos quase e precisávamos de mudar a estratégia. E a estratégia era 'vamos trazer um treinador-troféu'", acrescentou.Assim sendo, o Tottenham contratou Mourinho e mais tarde Antonio Conte, mas a estratégia não deu os efeitos desejados. "Fizemos isso duas vezes, temos de aprender com os nossos erros. São bons treinadores, mas talvez não para este clube. Nós queremos jogar de uma certa forma e se isso significar um pouco mais de tempo sem ganhar, é a decisão certa para nós. Por isso trouxemos o Ange [Postecoglou] o que, do meu ponto de vista, foi a decisão certa."