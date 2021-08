Dor de cabeça para Nuno Espírito Santo: Harry Kane não aparece para treinar

A imprensa inglesa relata esta segunda-feira que Harry Kane não apareceu no treino do Tottenham esta manhã, como forma de forçar a sua saída para o Manchester City.





O avançado inglês, que esteve no Euro'2020, quer deixar a equipa agora treinada por Nuno Espírito Santo e mudar-se para os citizens, que oferecem mais de 180 milhões de euros pelo seu passe.O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências, noticiou a ausência de Kane na sessão dos spurs. "Não se apresentou no treino do Tottenham. É uma decisão do Harry Kane e não está relacionada com o teste à covid-19. Kane assume que tem um acordo de cavalheiros com o clube desde o ano passado para deixar os spurs este verão."O jogador já tinha manifestado a intenção de ir para um clube onde pudesse ganhar troféus.Em Inglaterra diz-se que a transferência pode rondar os 187 milhões de euros, verba que o Manchester City espera ainda baixar.Se houver acordo, o avançado pode tornar-se no jogador mais bem pago da Premier League, com um salário a rondar os 468 mil euros por semana.