Emerson: «No meio de 29 tiros, graças a Deus que ninguém da minha família foi atingido»

Emerson Royal, lateral-direito do Tottenham que foi vítima de uma tentativa de assalto, falou esta sexta-feira sobre os incidentes da última madrugada, aproveitando para agradecer ao agente que estava à paisana e acabou por intervir na tentativa de assalto ao jogador.

"Pessoal, boa tarde. Estou aqui para tranquilizar-vos e dizer que estou bem. Foi uma situação muito chata, não desejo que ninguém passe por isso. Foi assustador. Nasci e fui criado aqui [Americana] e em São Paulo, nunca tinha passado por uma situação deste tipo. Mas graças a Deus tinha uma pessoa no momento certo e na hora certa, que pediu para tirar uma fotografia comigo e acabou por salvar a minha vida. Tenho que agradecer a Deus que, no meio de 29 tiros, graças a Deus ninguém da minha família foi atingido. Mais para a frente eu volto com mais detalhes para vocês. Obrigado pelo apoio e pelas mensagens que tenho recebido", disse o internacional brasileiro, através de um vídeo publicado nas redes sociais.