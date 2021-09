Emerson: «Quando o Barcelona me contratou já tinha em mente a ideia de me vender»

Emerson Royal, ex-jogador do Barcelona e atual lateral-esquerdo do Tottenham de Nuno Espírito Santo, revelou esta sexta-feira em entrevista ao jornal espanhol 'Marca' que tendo em conta tudo o que se passou no momento da sua saída do clube.

"Doeu-me a forma como as coisas se deram. Tudo podia ter acontecido de uma outra forma. Havia melhores formas de fazer as coisas", começou por dizer o internacional brasileiro, antes de fazer um duro comentário aos responsáveis do clube catalão.

"Quando cheguei [ao clube] estava seguro que o Barcelona não me queria vender, mas vendo o que aconteceu, tenho a certeza de que quando me contrataram já tinham em mente a ideia de me vender", atirou, explicando o dia em que foi vendido ao Tottenham.



"Joguei no domingo a titular, no dia seguinte [segunda-feira] acordei e fui treinar tranquilo. Depois comecei a ver que começaram a sair um monte de notícias; que o Tottenham falava com o Barcelona, que as coisas estavam quase feito. Eu não entendia nada do que se estava a passar. Pela tarde, chamaram-me do clube para que fosse ao centro de treinos porque queriam falar comigo e foi aí que me apercebi que me queriam vender", revelou.