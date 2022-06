Emerson Royal sofre tentativa de assalto com troca de tiros pelo meio

Emerson Royal, lateral do Tottenham, sofreu, na manhã desta sexta-feira, uma tentativa de assalto que resultou em tiroteio e viu a sua vida em risco. Tudo aconteceu em Americana, São Paulo, cidade brasileira na qual o jogador está a passar férias."Após sair de um evento, o segurança que o reconheceu, pediu para tirar fotos com ele e disponibilizou-se para levá-lo até ao carro. Foi aí que Royal sofreu o assalto, com uma arma apontada, em que o ladrão pediu-lhe o relógio e outros objetos pessoais", contou Emerson Zulu, empresário do jogador, que estava com ele quando ocorrou o sucedido."Quando o ladrão viu o segurança, só nos lembrámos da troca de tiros e escondemo-nos. Parece que o Royal me puxou para me ajudar. Não lembro bem, foi tudo muito rápido e a adrenalina ficou a mil", acrescentou Zulu.Segundo o empresário, Royal está bem, porque consegue lidar bem com estas situações devido ao acompanhamento psicológico que tem na equipa, mas está naturalmente chateado com a situação.