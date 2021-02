Empresário de Bale responde aos críticos e a Mourinho: «Ele tem dinheiro para o resto da vida»

São vários os treinadores que ao longo da carreira de Gareth Bale questionaram o profissionalismo do avançado galês e o último foi José Mourinho. E o empresário do jogador respondeu de forma algo curiosa quando confrontado com as palavras do técnico português.





"Quando falam do que aconteceu com o Bale eu digo que ganhou no estrangeiro mais títulos do que ninguém da história do futebol britânico. E está bem economicamente, tem dinheiro para o resto da vida", explicouJonathan Barnett numa conversa na internet sobre o negócio do futebol.Recorde-se que Mourinho explicou que Bale não foi convocado para o jogo com o Everton por ter dito que não estava bem, mas os exames que realizou não revelaram a existência de qualquer lesão.O futuro do jogador continua incerto. Emprestado esta época pelo Real Madrid ao Tottenham, o mais certo é que seja 'devolvido' aos merengues, onde aufere um salário de 17 milhões de euros limpos por temporada.