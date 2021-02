Ferdinand sobre Mourinho: «Começa a ser muito semelhante ao que já tínhamos visto»

O desempenho do Tottenham na presente temporada da Premier League não vem a corresponder às expectativas da direção do clube e dos adeptos dos spurs.

Atualmente em 9.º lugar na tabela classificativa, a uns longínquos 23 (!) pontos do líder Manchester City, a equipa de José Mourinho luta apenas por uma presença na Champions League na próxima temporada, tal como o próprio treinador já assumiu, e pela conquista da Taça da Liga Inglesa.

Mas tudo isto poderá ser culpa do técnico luso, como aponta esta terça-feira Rio Ferdinand, alegando que a postura "pouco amigável" de Mourinho, bem como a insatisfação de alguns jogadores poderão levar a um mau desfecho para o treinador.

"Se olharmos para o seu histórico recente e a forma como acabou por sair dos clubes, isto começa a ser muito semelhante ao que já tínhamos visto. Os resultados não estão a correr como o planeado, há alguns jogadores insatisfeitos e é pouco amigável nas conferências de imprensa. Talvez as coisas possam ser diferentes", atirou o ex-internacional inglês, em declarações citadas pelo jornal 'Mirror'.



Recorde-se que José Mourinho foi despedido pelo Manchester United em 2018, depois de ter conquistado uma Liga Europa no comando da equipa de Old Trafford em 2016/17.