Gaffe de Joe Hart enfurece adeptos do Tottenham

Joe Hart não saiu do banco de suplentes do Tottenham na derrota por 3-0 frente ao Dínamo Zagreb - que ditou o afastamento da equipa de José Mourinho da Liga Europa - mas, ainda assim... fez estragos.





What is this pls???? Joe Hart official with the caption ‘job done’ pic.twitter.com/sbLU9JUQUx — eve (@elslwlr2) March 18, 2021

No final do encontro, o guarda-redes publicou nas stories do Instagram uma imagem com o resultado do jogo com a legenda congratulando-se: "trabalho feito!". A publicação foi apagada pouco depois, mas quem não deixou passar em branco foram os adeptos do Tottenham que, tendo captado a imagem anteriormente, a partilharam nas redes sociais com mensagens 'pouco simpáticas' para Joe Hart.















