Graeme Souness: «Equipas de Mourinho não são agradáveis de se ver»

O Tottenham de José Mourinho lidera a Premier League, mas nem toda a gente aprecia o estilo de jogo da equipa do treinador português. Graeme Souness, ex-jogador, antigo treinador do Benfica e agora comentador da Sky Sport, é um dos críticos do técnico dos spurs.





"Nem toda a gente gosta, mas é assim que o José Mourinho monta as suas equipas. Dedicam-se a obter resultados e, em última instância, a ganhar títulos. Os adeptos aceitam porque acabam de ganhar ao Manchester City, ao Arsenal e estão em primeiro, mas não é agradável de se ver", considerou o escocês.No fim-de-semana o Tottenham derrotou o Arsenal, por