Harry Kane anuncia regresso aos treinos do Tottenham

Harry Kane anunciou que sábado estará de regresso aos trabalhos no Tottenham. Num comunicado divulgado nas redes sociais, o internacional inglês sublinha que "nunca, nunca se recusou a treinar", mostrando-se "magoado" com quem o acusou esta semana de "falta de profissionalismo".





Os últimos dias têm sido de grande tensão depois de Harry Kane não se ter apresentado no centro de treinos do Tottenham para a realização dos testes de Covid-19, antes de integrar os trabalhos de pré-temporada.Ao fim de 17 anos no clube, o segundo maior goleador da história dos londrinos (221 golos) – só superado pelo mítico Jimmy Greaves (266) – terá uma proposta do Manchester City, com um contrato até 2026, que o tornará o mais bem pago da Premier League (468 mil euros por semana, mais do dobro que aufere atualmente).De acordo com a imprensa inglesa, Kane alega que tem um acordo de cavalheiros com Daniel Levy, presidente dos spurs, para sair este verão, apesar de ter contrato até 2024.