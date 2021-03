Harry Kane sobre uma possível saída do Tottenham: «É difícil responder agora»

Aos 28 anos e a cumprir a oitava temporada no Tottenham, Harry Kane é a grande figura na equipa orientada por José Mourinho e, apesar de não afastar a hipótese de rumar a outras paragens no final da época, garante que neste momento só pensa em ajudar os Spurs e a seleção inglesa.





"É uma pergunta difícil de responder agora. O meu foco está nos próximos dois jogos de Inglaterra, no resto da época com o Tottenham e depois no Euro. Pensar agora em especulações e rumores seria prejudicial para o meu rendimento", referiu o avançado, em entrevista ao ‘The Telegraph’.Kane admite que só depois do Europeu irá avaliar o futuro. "Tento sempre focar-me num objetivo e em trabalhar para estar forte até ao final da época pelo Tottenham, ganhar estes jogos de qualificação para o Mundial pela Inglaterra e fazer um grande Europeu. A especulação tento ao máximo colocar de parte. Estou focado é em trabalhar dentro de campo até ao final do verão e depois logo veremos o que acontece", justificou o internacional inglês.