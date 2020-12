Harry Kane: «Talvez eu e o Son estejamos a atingir o nosso auge»

Harry Kane tornou-se no jogador com mais golos em dérbis londrinos entre o Tottenham e o Arsenal. O avançado inglês fez o 11º golo frente aos gunners e ultrapassou o registo de 10 golos que pertencia a Adebayor.





"É sempre bom, mas há que destacar a assistência do Sonny (Son). Foi bom ver a bola entrar. Tivemos alguns jogos difíceis", afirmou à Sky Sports.Kane acredita que a sua dupla com Son está a atingir o topo de forma. "Estamo-nos a sentir muito bem. Talvez estejamos a atingir o nosso auge. Percebemos bem o jogo um do outro. Estamos deliciados com o resultado e a forma como defendemos. Estamos a remar na direção certa. Todos defendem, todos são agressivos. Estou feliz por consegui-lo e por ganhar jogos. Isso é o mais importante", explicou, mas colocando água na fervura em relação à luta pelo título."É como Mourinho diz, um jogo de cada vez. Passámos por um período muito difícil, mas um resultado como este só nos pode ajudar", concluiu.