Harry Maguire perto do Tottenham

Contratado por 87 M€ em 2019, Harry Maguire caiu em desgraça no Man. United, passando a quinta opção entre os centrais com Erik ten Hag, quando até era o capitão dos red devils. E o futuro do defesa inglês, de 30 anos, deverá passar pelo Tottenham. Ange Postecoglou, novo técnico dos spurs, acredita que Maguire pode ser o líder da defesa e, segundo a imprensa inglesa, o clube londrino prepara uma grande oferta para convencer o jogador e o United.Entretanto, o Tottenham confirmou ontem a contratação de Dejan Kulusevski em definitivo. Os londrinos deverão pagar 30 M€ à Juventus pela transferência do sueco, que esteve emprestado aos spurs no último ano e meio.