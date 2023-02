Hugo Lloris está lesionado e desfalca Tottenham até sete semanas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes internacional francês Hugo Lloris lesionou-se no jogo do passado domingo da Liga inglesa de frente ao Manchester City (1-0) e vai estar ausente dos relvados durante as próximas sete semanas, revelou esta quinta-feira o Tottenham.

"Estamos desapontados com a situação do Hugo, ele está lesionado. Mas temos um bom e experiente guarda-redes [substituto] como o Fraser. Vamos enfrentar umas semanas complicadas", afirmou Cristian Stellini, adjunto do italiano Antonio Conte na formação londrina.

A lesão de Lloris, num joelho, surge numa altura em que o Tottenham se prepara para enfrentar os italianos do AC Milan nos 'oitavos' da Liga dos Campeões, na próxima semana, e com a formação da capital inglesa envolvida na disputa pelos primeiros quatro lugares da Premier League, que dão acesso à 'liga milionária' na próxima época.

"Confiamos no Fraser. E queremos que o Hugo volte em breve, mas ele precisa de uma boa recuperação. Talvez dentro de cinco a sete semanas já possa estar de regresso", assinalou Stellini.