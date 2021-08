Hugo Lloris sobre Harry Kane: «Se o treinador precisar dele, ele vai ser profissional»

Hugo Lloris abordou o jogo de arranque do Tottenham na Premier League frente ao Manchester City considerando que "nunca é uma boa altura para jogar" com a formação citizen. Em entrevista ao 'The Guardian', o capitão dos spurs falou ainda da possível transferência de Harry Kane precisamente para a equipa de Guardiola admitindo que o avançado "é profissional" e está no clube "com um sorriso".





"Há uma situação no ar, não podemos esconder isso, mas é algo que só diz respeito a ele e ao clube. Só estou focado na equipa e se o treinador precisar dele, ele vai ser profissional", assegurou. Lloris confidenciou ainda que em relação a Harry Kane, Nuno Espírito Santo "só quer os jogadores focados nos treinos e na competição" e que "depois verá o que acontece"."Têm muita qualidade", admitiu o guarda-redes francês ao abordar o jogo frente ao Manchester City. "É sempre difícil jogar contra eles mas também é entusiasmante. É sempre um grande desafio para nós. É o primeiro jogo da época em frente aos adeptos, por isso, temos de usar a energia das bancadas em campo. Como o treinador costumava dizer, quando deixamos o campo o sentimento mais importante é sair de lá sem arrependimentos".Hugo Lloris admitiu ainda que o mote dos jogadores do Tottenham para esta nova temporada é serem "mais competitivos". "Também temos de reconhecer que a qualidade que há nesta liga. É por isso que todos adoramos a Premier League e é por isso que é a liga mais entusiasmante do mundo"."É uma nova era no clube com um novo diretor desportivo e um novo treinador. Não podemos estar apenas focados nesta época. Por vezes é melhor dar um passo atrás e voltar mais forte. Quando pensamos no hoje temos de nos preparar também para o futuro", concluiu.