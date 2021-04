Imprensa revela que Mourinho disse "algumas verdades" à equipa depois de ter sido despedido

José Mourinho ficou nas instalações do Tottenham durante quatro horas depois de ter sido despedido na última segunda-feira, tendo durante esse período dito "algumas verdades" à equipa. A notícia é avançada pelo 'The Telegraph'.





Segundo aquele jornal, o treinador estava a postos para dar o treino quando foi chamado à direção e informado da decisão. Mourinho foi despedido 17 meses depois de ter assumido o comando técnico da equipa. Os resultados na Premier League e a saída da Liga Europa terão precipitado a saída.Segundo aquela publicação, enquanto arrumava as suas coisas depois de ter sido informado do despedimento, o português terá dito algumas verdades aos jogadores numa discussão que ter-se-á prolongado por mais de quatro horas.A imprensa inglesa revela que o técnico terá entrado em rutura com alguns jogadores depois da derrota frente ao Dínamo Zagreb, na Liga Europa. Antes disso já não tinha a melhor das relações com Danny Rose e Dele Alli.