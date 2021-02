Ingleses apontam candidato número um para suceder a José Mourinho

Depois de um arranque de época prometedor, onde chegou a liderar a Premier League, o Tottenham ocupa agora o 9.º lugar a 7 pontos dos lugares de acesso à Europa, depois de 5 derrotas nos últimos 6 jogos para o campeonato. A continuidade de José Mourinho no cargo já estará a ser equacionada pelos responsáveis do clube londrino e as casas de apostas colocam mesmo o português como o treinador com maior probabilidade de ser despedido.





Caso o Special One seja demitido, o 'Telegraph' garante que a direção do Tottenham já definiu o principal candidato a ser o novo treinador. Trata-se de Julian Nagelsmann, alemão de 33 anos que cumpre a segunda temporada à frente do RB Leipzig, clube onde o técnico tem realizado um grande trabalho não só na Bundesliga, como também na Champions.O jornal britânico considera que as próximas duas semanas serão decisivas para a continuidade de Mourinho no clube londrino. Se na Liga Europa as coisas parecem estar encaminhadas para a equipa chegar aos 'oitavos' - triunfo por 4-1 na 1.ª mão, na Áustria, frente ao Wofsberger, os próximos três duelos da Premier League poderão ser cruciais, com o spurs a medirem forças com Burnley, Fulham e Crystal Palace.