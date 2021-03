Ingleses dizem que José Mourinho abriu "caça à toupeira" no plantel do Tottenham

A humilhante derrota com o Dínamo Zagreb e consequente eliminação da Liga Europa provocou uma onda de críticas a José Mourinho. O treinador português do Tottenham não tem tido vida fácil nas últimas semanas e agora, de acordo com o 'Daily Mail', terá solicitado a abertura de uma "caça à toupeira" no plantel dos spurs para tentar identificar jogadores que poderão ter revelado informações e segredos do balneário à imprensa.





O jornal britânico detalha que "no mês passado Mourinho ficou particularmente infeliz ao ler notícias sobre reclamações dos seus treinos, que alguns jogadores consideram ser chatos e previsíveis". Um facto que, em fevereiro, após a derrota com o West Ham, levou treinador a defender os seus métodos de trabalho.Esta não é a primeira vez que José Mourinho desencadeia uma 'operação' deste género e o 'Daily Mail' recorda quando, em 2015, o português acusou alguns jogadores do Chelsea de serem "ratos" por informações que saíram para a comunicação social. Também no Real Madrid e no Manchester United o Special One teve atitudes semelhantes para com os atletas.