Ingleses dizem que Nuno Espírito Santo é o principal candidato a assumir o Tottenham

Nuno Espírito Santo é apontado como o mais forte sucessor de José Mourinho no Tottenham, de acordo com o que dá conta esta quinta-feira o 'Daily Mail'. O treinador português conta mesmo com apoio de peso: do novo diretor geral dos Spurs, Fabio Paratici, e do presidente do clube, Daniel Levy.





A mesma fonte dá conta de que, apesar do treinador do Brighton, Graham Potter, também ser visto com bons olhos pelos responsáveis dos londrinos, o nome de Espírito Santo tem vindo a ganhar força nos últimos dias.Recorde-se que, desde que deixou o Wolverhampton em maio último, Nuno Espírito Santo foi também associado a Crystal Palace e Everton.